Nieuwe screenshots en informatie Splatoon 3

De eerste screenshots en informatie duiken op

Na het enorme succes van Splatoon 1 & 2, kon Splatoon 3 natuurlijk niet uitblijven: tijdens de afgelopen Nintendo Direct heeft Nintendo haar fans op het einde nog verrast met de aankondiging van Splatoon 3. Ondanks dat de release waarschijnlijk nog wel even op zich laat wachten, kregen we wel meteen een eerste trailer te zien. Inmiddels zijn er ook een aantal screenshots opgedoken en druppelt de eerste informatie langzaam naar buiten.

Zo heeft Nintendo op het Amerikaanse Twtitter-account laten weten dat er een gloednieuw Inkling- en Octoling zal zijn, welke bovendien flink zal verschillen van Inkopolis…. Ongetwijfeld gaan we hier binnenkort nog veel meer over horen.

Of er nieuwe game modi bijkomen in Splatoon 3, is nog niet duidelijk. In de eerste trailer zagen we wel al nieuwe wapens, specials, kleren en haarstijlen voorbij komen. De nieuwe screenshots van Splatoon 3 kun je in hieronder bekijken.