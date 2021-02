Miitopia komt naar de Nintendo Switch

Schrijf je eigen verhaal

Miitopia is een unieke game waarbij je zelf in kan richten wie de hoofdpersonages zijn. Door middel van Mii’s kun je de gekste en grappigste verhaallijnen maken. Wil je dat je oma de grote boze slechterik is? Of wil je dat je vader de Princes is? Dit en meer is allemaal mogelijk in Miitopia.

Miitopia is origineel een 3DS spel en komt nu met enkele nieuwe functies naar de Nintendo Switch. Zo kun je de Mii op meerdere wijze aanpassen dankzij de toevoeging van meer pruiken en oog stijlen. Welke personages ga jij allemaal namaken?

Je hoeft niet lang te wachten, want de start van je eigen persoonlijke avontuur begint op 21 mei 2021. Bekijk de aankondigingsvideo hieronder:

