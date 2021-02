Mario Golf Super Rush slaat een hole in one naar de Nintendo Switch

Golfen met Mario en zijn vrienden!

Tijdens de Nintendo Direct op 17 februari 2021 is er een nieuw Mario spel aangekondigd. Dit keer kun je met Mario en alle vrienden uit het Mushroom Kingdom gaan golfen. Mario Golf Super Rush zal vanaf 25 juni verkrijgbaar zijn. Wel kun je nu alvast een demo downloaden in de eShop.

In Super Rush doe je dus met alle bekende figuren uit de Mario-serie aan golf. Maar niet alleen dat, er zijn nog vele andere dingen te doen in het spel. Naast het normale golfen is er ook een speedgolf modus en een verhalenmodus. In de speedgolf modus golf je allemaal tegelijk en moet je racen naar je bal, wees zo snel mogelijk! Ook is er een verhaal dat je kan spelen met je Mii karakter.

Benieuwd naar Mario Golf Super Rush? Bekijk hieronder de aankondigingstrailer!