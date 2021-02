Makers Danganronpa en Zero Escape kondigen World’s End Club aan

Een game of Fate die wel erg uit de hand loopt.

Op 28 mei verschijnt een nieuw spel van de makers van twee bekende game franchises. In deze nieuwe game zul je een gevecht van je leven hebben. De Go-Getters-club, waar jij en elf anderen lid van zijn, gaan op reis door Japan en merken al snel dat de wereld volledig verlaten is. Het doel is om terug te komen in je woonplaats Tokio, maar onderweg zijn er vele gevaren.

In deze side-scrolling titel zul je genoeg actie krijgen en hoewel er momenten zijn dat je alleen werkt zul je soms ook de hulp van je vrienden moeten inroepen om uitdagingen te overwinnen.