Legend of Mana Remaster verschijnt dit jaar op de Switch

Met de release van deze remaster is de serie compleet op de Switch

Legend of Mana is door Square Enix aangekondigd voor de Nintendo Switch en hij verschijnt al eind juni. Op de 24ste van die maand kunnen fans kennis maken met de unieke JRPG-klassieker van Square Enix. Met HD-graphics, opnieuw gearrangeerde muziek en de mogelijkheid gevechten over te slaan is het spel klaar voor de moderne tijd.

Wanneer dit spel verschijnt is de volledige Mana serie beschikbaar op de Nintendo Switch. Andere delen zijn namelijk al eerder uitgebracht door Square Enix.