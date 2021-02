In Neon White haal je het kwaad uit de hemel

Waarom hebben ze sluipmoordenaars nodig in de hemel? Om het vieze werk te doen.

Tijdens de afgelopen Nintendo Direct is ook Neon White aangekondigd voor de Nintendo Switch. In Neon White reis je razendsnel door de hemel terwijl je alle individuen die er niet horen uitschakelt. Je vliegt, springt en gebruikt allerlei bewegingen om door de levels te kunnen racen. Verzamel speciale kaarten waarmee je de aanval kan inzetten met verschillende wapens en zorg dat de hemel weer enkel voor de goeden is. Dit spel staat in teken van: ‘dood of wordt gedood’. Met een bijzonder hoofdpersonage die zelfs nog andere sluipmoordenaars tegen komt in de hemel.

Neon White is een super snel eerste persoons actie-schietspel. De uitgevers Annapurna Interactive hebben bekend gemaakt tijdens de Nintendo Direct van gisterenavond dat het spel verkrijgbaar zal zijn in de winter van 2021.