Free to play Star Wars: Hunters aangekondigd

Dit jaar verschijnt er een nieuw gratis Star Wars spel op de Switch.

Zynga (ja de maker van Farmville) en Lucasfilm Games hebben tijdens de Nintendo Direct een nieuw Star Wars spel aangekondigd. Star Wars: Hunters draait om het uitvechten van online multiplayer gevechten. In een periode tussen Return of the Jedi en The Force Awakens zul jij een team moeten samenstellen om het sterrenstelsel te helpen vrede te krijgen. Of je nu voor de Rebellion, Bounty Hunters of Imperials kiest alles is mogelijk.