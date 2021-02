Fall Guys komt binnenkort naar Nintendo Switch

Mep al je tegenstandes uit het veld!

Rennen, springen en vallen terwijl je probeert al je vijanden uit het veld te slaan. Deze humoristische battle royale komt binnenkort ook naar de Switch. Dit is vandaag aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. Fall Guys is in de zomer van 2021 te downloaden via de Nintendo eShop.

In Fall Guys begin je met 60 spelers in een random spel. Elke ronde vallen er een aantal spelers af. Het doel is dus om als laatste over te blijven en een kroon te claimen. Je hebt levels waar je een obstakelbaan moet trotseren, moet voetballen tegen andere spelers en zo hoog mogelijk op een aantal platforms moet blijven staan. Claim jij de meeste kronen?

Benieuwd naar Fall Guys? Bekijk hieronder een trailer!