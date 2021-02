Age of Calamity ontvangt een Expansion Pass.

De 'prequel' van Breath of the Wild krijgt later dit jaar extra content.

Het werd eigenlijk al verwacht dankzij een stel dataminers, maar bevestiging is altijd fijn. Hyrule Warriors: Age of Calamity krijgt dit jaar DLC. Dit door middel van een Expansion Pass die twee pakketten zal uitbrengen. De eerste verschijnt in juni, de tweede zal in november verschijnen. Beide pakketten bevatten extra speelbare personages, maar verder verschillen ze. Zo heeft de eerste nieuwe wapentypes, maar de tweede zal nieuwe levels en vaardigheden met zich meebrengen. De pas is nu al verkrijgbaar voor €19,99 en geeft kopers eind mei meteen toegang tot een extra wapen en een extra outfit voor Link. Continue Reading