2K onthuld Tales from the Borderlands voor de Switch

Keer terug naar Pandora in een krankzinnig Borderlands avontuur.

Tales from the Borderlands was een spel wat jaren geleden gemaakt is door de gameontwikkelaar Telltale Games. Helaas verdween het spel na het faillissement van Telltale uit de winkels. Dit tot deze week. 2K heeft namelijk deze week het spel opnieuw uitgebracht voor Xbox, PlayStation en PC. Vandaag werd echter bekend dat er ook een Switch-versie op de planning staat voor einde van volgende maand.

In Tales from the Borderlands speel je door middel van verschillende episodes een tussenverhaal wat zich afspeelt tussen de verschillende hoofddelen van de serie. Compleet met het echte Borderlands gevoel zul je verschillende personages beter leren kennen op een unieke manier.

Het spel wordt uitgebracht op 24 maart, hieronder is de Re-Launch trailer te bekijken voor de overige consoles.