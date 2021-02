The Legend of Zelda: Skyward Sword HD aangekondigd

Helaas geen informatie over het vervolg van Breath of the Wild. Wel informatie over een nieuwe remake

Tien jaar geleden verscheen er een Zelda spel voor de Wii in combinatie met de 25ste verjaardag van de serie. Nu met de 35ste verjaardag verschijnt er een HD remake van het spel. Op 16 juli kunnen we opnieuw kennis maken met de origin story van de tijdlijn van de immens populaire serie. Het spel zal volledig in HD verschijnen en wordt zo aangepast dat je ook op de Switch Lite het spel kunt spelen. Zo kun je namelijk het spel met knoppen gaan besturen, maar ook door middel van bewegingsbesturing.