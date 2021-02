Nieuw Special Battle-event in Super Mario Bros. 35 op komst

Maak je klaar voor een gloednieuwe Special Battle in Super Mario Bros. 35!

Super Mario Bros. 35 is inmiddels alweer een tijdje beschikbaar als gratis download op de Nintendo Switch. Regelmatig zijn er ook events waaraan je kunt meedoen, en dat is ook aankomend weekend het geval. Dat heeft Nintendo via het Japanse Twitter-account laten weten. Vanaf aankomende vrijdag kun je meedoen, en dat kan het hele weekend. In de loop van maandag zal het event weer eindigen.

Tijdens het aankomende Battle-event beginnen spelers met 400 seconden op de klok én meteen als Fire Mario. Ook begin je ak meteen met 200 muntjes. Spelers gaan dit keer tegen elkaar de strijd aan in de levels 1-1, 2-1, 2-2, 4-1, 4-2, en 7-2.

