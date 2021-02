KeyWe komt in de zomer naar de Nintendo Switch

Weet jij rust in alle chaos te brengen op het postkantoor?

Vandaag is er door ontwikkelaar Stonewheat & Sons en uitgever Sold Out bekendgemaakt dat KeyWe naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Aankomende zomer kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met dit puzzelspel. Een exacte releasedatum en prijs is momenteel nog onbekend, dus daar zullen we nog even op moeten wachten.

KeyWe is schattig maar chaotisch puzzelspel waarin je als twee kleine kiwi’s speelt met de namen Jeff en Debra. Deze vogels werken in een gezellig postkantoor, maar omdat ze natuurlijk geen handen hebben zullen ze een andere manier moeten zoeken om hun werk goed te doen. Bovendien is deze titel is zowel alleen of samen te spelen en kun je allerlei accessoires ontgrendelen zodat je als kiwi helemaal kunt stralen. Gaat het jou lukken om als vogel alle opdrachten goed uit te voeren?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.