[Review] Little Nightmares II

Lees hier wat wij vinden van dit horror avonturenspel, en of het een aanrader is.

Het vervolg op Little Nightmares is na drie jaar eindelijk verschenen en is onder andere uitgebracht op de Nintendo Switch. Wij mochten hem voor jullie uitproberen! In deze super schattige horrorgame speel je als Mono. Hij duikt samen met het hoofdpersonage uit deel 1, Six, een nieuwe nachtmerrie in vol enge omgevingen, gewelddadige bazen en angstaanjagende schrikmomenten. Little Nightmares is een avonturenspel waarbij je puzzels moet oplossen om verder in het level te komen.

Bereid je voor op een spannend avontuur

Het spel start in het bos met een personage dat een zak over zijn hoofd heeft; dit is Mono. Hij vindt na een tijdje een huis waar Six verscholen zit. Wanneer hij haar gevonden heeft, reizen ze samen verder door de angstaanjagende wereld. Anders dan in het eerste deel heb je nu dus een partner die met je mee gaat en een groot deel van het spel aan je zijde blijft. Samen sta je sterker, want Six helpt jou wanneer een opstapje te hoog is, een sprong te ver of een deur te zwaar. Al snel kom je de eerste baas tegen, een jager die geen genade kent. Bereid je alvast voor om veel dood te gaan.

Het spel biedt heel veel uitdaging en variatie in de puzzels: het ene moment moet je zorgen dat de lerares met de lange nek je niet pakt door te sluipen, en het andere moment moet je sprinten naar de andere kant van de kamer voor andere tegenstanders die jou wel een kopje kleiner willen maken. Het is goed kijken waar de volgende doorgang is en wat je hiervoor moet doen: dit zorgt ervoor dat het spel interessant blijft.

Little Nightmares II kan los gespeeld worden van het eerste deel. Er is namelijk geen voorkennis voor nodig en het spel is geen vervolg van het eerste. Het is een heel nieuw verhaal, ondanks dat er geen dialogen gevoerd worden. De omgevingen zijn anders, er zijn andere bazen en alles in het spel is nieuw. Wel blijft de gameplay hetzelfde en de sfeer die het spel je biedt.

Niet helemaal foutloos

Op de Nintendo Switch loopt het spel vrij soepel, wel vallen een aantal punten op die beter hadden gekund. Zo loopt Mono niet altijd even handig weg wanneer je tussen spullen verstopt staat en bij mij werd zelfs het beeld op den duur helemaal zwart. Na hier en daar wat knoppen te hebben geprobeerd, moest ik toch het hoofdstuk helemaal opnieuw starten. Bij een spel dat al zo frustrerend is als Little Nightmares II is het terug gaan naar het vorige hoofdstuk niet echt een pretje.

Het spel is een behoorlijke uitdaging, soms moet je een deel een aantal keer opnieuw doen voordat je het goed doet. Gelukkig moet je nooit ver terug en laadt het spel een stuk sneller dan zijn voorganger. Er zitten hier en daar wat frustrerende stukjes bij, waarbij je zó precies op een bepaald moment op een knop moet drukken, dat het bijna onmogelijk lijkt om te halen. Dit maakt het spel behoorlijk uitdagend maar deels ook belemmerend voor het speelplezier.

Kort maar krachtig, en wederom prachtig

Dat Little Nightmares II ondanks de kinderfoutjes toch een juweeltje is, is wel duidelijk. Het prachtige gevolg op het eerste deel heeft adembenemende grafische vormgeving, waardoor je de nachtmerrie helemaal ingezogen wordt. Het geluid maakt het spel nog spannender, en alles is perfect op elkaar ingestemd. Het is grappig dat je voor de hoofdpersoon verschillende hoeden kan verzamelen, waardoor je het spel waarschijnlijk nog wel een keer moet spelen als je ze allemaal wilt vinden.

Het eerste deel was een erg kort spel, in zo’n 4 uur kan je hem uitspelen. Het tweede deel is een tikkeltje langer maar helaas alsnog maar een uur of 6. Wanneer je een beetje een angsthaas bent en daardoor iets te veel doodgaat (zoals ondergetekende) ben je er wat langer zoet mee.

Conclusie

Little Nightmares II is een opzichzelfstaand spel en hiervoor hoef je niet het eerste deel te hebben gespeeld. In dit horror avonturenspel puzzel je jezelf een weg naar het einde als Mono, met als rechterhand Six, de heldin uit het eerste spel. Zoals we konden verwachten is het een prachtig spel waar je helemaal in wordt gezogen door de prachtige grafische vormgeving en angstaanjagende geluiden. Er zijn hier en daar wat kinderfoutjes te vinden waardoor de gameplay soms niet helemaal goed voelt, maar dat maakt de rest van het spel en het verhaal weer helemaal goed. Een kort maar krachtig spel voor iedereen die van indie games en horror houdt, zeker een aanrader!

Eindcijfer: 8,0