Nieuwe Nintendo Direct aangekondigd

Tijdens deze 50 minuten durende Nintendo Direct krijgen we onder andere informatie over de games die de eerste helft van dit jaar uitkomen.

Het is al ruim een jaar geleden dat Nintendo haar laatste grote Nintendo Direct had. In de tussentijd zijn er wel diverse kleinere shows geweest in de vorm van een Direct Mini en shows gericht op specifieke spellen zoals de Pokémon Direct, maar een grote Direct bleef uit. Hier komt nu eindelijk verandering in.

Nintendo heeft zojuist aangekondigd dat de volgende Nintendo Direct morgen plaatsvindt. Deze Direct begint om 23:00 uur en zal ongeveer 50 minuten duren. Tijdens deze Direct verschijnt onder andere nieuwe informatie Super Smash Bros. Ultimate. Ook worden de spellen die de eerste helft van dit jaar nog zullen uitkomen aangekondigd.

Je kunt deze Nintendo Direct onder andere via het YouTube account van Nintendo bekijken.

Kijk morgen om 23:00 uur naar een gelivestreamde #NintendoDirect met ongeveer 50 minuten aan kersverse info gericht op reeds uitgebrachte games als #SmashBrosUltimate en games die in de eerste helft van 2021 naar de #NintendoSwitch komen.



