Later Alligator komt in maart naar de Nintendo Switch

See you later...alligator!

Begin vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat Later Alligator naar Nintendo’s hybride console ging komen. Het plan was om dit avonturenspel later in 2020 op de markt te brengen, wat uiteindelijk niet gelukt is. Gelukkig is er kort geleden een bericht verschenen op het Twitter-account van ontwikkelaar SmallBu Animation, waarin staat dat deze titel in maart naar de Nintendo Switch gaat komen. Een exacte releasedatum is onbekend, maar het zal niet heel lang meer duren voordat Switch-bezitters aan de slag kunnen gaan met deze game.

Later Alliagtor is een point and click game die in 2019 zeer goed werd ontvangen door gamers. Je volgt het verhaal van een grotendeels ongevaarlijke en onschuldige alligator, genaamd Pat, die in het midden van een groot complot staat. Echter zou dit complot nog wel het einde kunnen betekenen van de grootste en gevaarlijkste alligator-familie in New York. Verken de stad, ontmoet je familie en probeer Pat te redden voor het te laat is.

Looks like Later Alligator for the Nintendo Switch was approved and will be released IN MARCH!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/fSaPfYwBOu — Smallbu Animation (@SmallBuStudio) February 15, 2021