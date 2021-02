Fallen Legion Revenants krijgt launch-trailer

NIS America en YummyYummyTummy vieren de release met een bijbehorende trailer.

Vanaf 19 februari kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met Fallen Legion Revenants. Hieronder kun je de bijbehorende trailer bekijken van deze real-time action RPG. Ben je benieuwd wat wij van de game vonden? Lees dan hier onze uitgebreide review.

Fallen Legion Revenants speelt zich af in een wereld bedenkt door miasma. Een drijvend kasteel is het laatste toevluchtsoord voor de mensheid, aangezien de rest van de aarde bedekt is met wezens die door de miasma en pest zijn gemuteerd. Binnen de kasteelmuren woont Lucien, een charmante politicus. Hij vind een boek dat spreekt over de Exemplars, wapens die kunnen veranderen in soldaten. Hij bundelt zijn krachten met Rowana, een Revenant die vastbesloten is weer tot leven te komen om voor haar nog levende zoon te kunnen zorgen. Samen sluiten ze een pact om de tiran die het kasteel in zijn greep heeft uit zich macht te zetten.