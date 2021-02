2D-platformer Sir Lovelot komt in maart naar de Switch

Meer dan 40 handgemaakte platform levels staan op je te wachten!

Sometimes You en Pixel Games hebben laten weten dat hun nieuwste game voor de Nintendo Switch, Sir Lovelot, vanaf 3 maart verkrijgbaar zal zijn in de eShop. Sir Lovelot is een 2D-platformer welke meer dan 40 handgemaakte levens biedt waar je doorheen rent, springt, duikt en klimt. Uiteraard zitten de levels vol met bizarren wezens die het jou zo lastig mogelijk proberen te maken.

In de game speel je als Sir Lovelot welke op avontuur gaat in Lululand met als doel het vinden van de liefde van zijn leven. De game kent een soundtrack welke is gemaakt door Alexander Falinski. Hieronder kun je alvast een trailer van de game bekijken.