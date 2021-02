Visual novel Mask of the Rose komt naar de Switch

De game heeft een enorm succesvolle Kickstarter-campagne achter de rug.

Fans van visual novel’s kunnen uitkijken naar een nieuwe game op de Nintendo Switch. Failboat Games opende onlangs een Kickstarter-campagne voor een nieuwe visual novel genaamd Mask of the Rose. De campagne was een enorm succes en een release op de Nintendo Switch is inmiddels al zeker. Een releasedatum voor de game is vooralsnog niet bekend.

Mask of the Rose speelt zich af in London in 1862, slechts enkele maanden nadat Londen werd overspoeld en overgenomen door vleermuizen. Londenaren leven inmiddels een ondergrondse leven. Je deelt je verblijfplaats met een paar andere mensen waaronder een geneeskundestudent en een plaatselijke agent, ieder met hun eigen missies en doelen.

Hieronder kun je alvast de eerste trailer van de game bekijken.