Overcooked! All You Can Eat komt in maart naar de Nintendo Switch

Overcooked! is terug met nóg meer kookplezier!

Vandaag hebben ontwikkelaar Ghost Town Games en uitgever Team17 bekendgemaakt dat Overcooked! All You Can Eat binnenkort naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Een exacte releasedatum weten we op dit moment nog niet, maar het is al wel duidelijk dat deze collectie in maart zowel fysiek als digitaal verkocht gaat worden voor een prijs van €39,99.

Overcooked! All You Can Eat is een collectie die beide Overcooked!-spellen bevat inclusief alle DLC en nieuwe extra’s, waardoor je aan de slag kunt gaan met maar liefst 200 levels. Bovendien krijg je toegang tot drie exclusieve chefs en is het mogelijk om voor een bepaalde tijd de Swedish Chef uit The Muppets Show te downloaden als speelbaar personage. Ook krijgt het spel op de eerste dag een update die er voor zorgt dat je online met spelers van andere consoles kunt koken.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande aankondigdingstrailer.

Ben jij van plan deze collectie aan te schaffen of juist niet? Laat het ons weten in de reacties!