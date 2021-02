Vier valentijnsdag met speciaal Pokémon Go event

Pokémon Go gaat op de verliefde tour!

Vandaag is het valentijnsdag. De dag van de liefde wordt overal ter wereld ruimschoots gevierd en ook Pokémon Go is van de partij. Het speciale Valentine’s Day 2021 event is namelijk van start gegaan. Gedurende dit event zullen Pokémon die in koppels voorkomen, roze zijn of met de liefde te maken hebben meer voorkomen in het wild.

Dat zijn de verschillende Nidoran, Clefairy, Jigglypuff, Skitty, Plusle & Minun, Volbeat & Illumise, Feebas, Luvdisc en Woobat. Ook zullen Munna en zijn evolutie Musharna voor het eerst hun opwachting maken in het mobiele spel. Nieuwe shiny vormen die te vinden zullen zijn zijn shiny Spinda en shiny Alomomola. De researchtaken zullen toegespitst zijn op het vangen van deze verschillende valentijns-Pokémon

Verder kunnen gedurende het event de volgende Pokémon uit 5 kilometer eieren komen tijdens het event: Eevee, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Luvdisc, Munna, Woobat en Cottonee.

Ook de Raid bazen hebben ook een speciale valentijnsbehandeling gekregen. Zo zijn onder anderen het duo Latias en Latios nu in de raids te vinden.

Voor wie zich helemaal wilt onderdompelen in het feest van de liefde zijn er verschillende speciale kledingstukken te koop waaronder een Munna trui en broek.

Het Valentines Day 2021 event loopt van 14 februari 2021 tot en met 18 februari 2021.