Touhou Hyoibana: Antinomy Of Common Flowers verschijnt deze lente

Klaar om te vechten?

Het was al een paar jaar bekend dat Touhou Hyoibana: Antinomy Of Common Flowers naar de Nintendo Switch zou komen. Vandaag vandaag weten we ook eindelijk wanneer we dit spel kunnen verwachten en dat is redelijk snel. Deze lente zal het spel te vinden zijn in de Nintendo eShop. Uitgever Phoenixx heeft bekend gemaakt dat ze de game gaan uitgeven. Ben je benieuwd wat je van deze actievolle game kan verwachten? Bekijk dan deze trailer.