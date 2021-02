[Special] Opgewarmde kliekjes – de beste heruitgaven op de Switch

Sommige koeien worden flink gemolken, maar dat is lang niet altijd erg.

Van geld worden velen erg gelukkig en de gemiddelde uitgever natuurlijk ook. Daarom is het ook niet zo gek dat sommige bedrijven hun pareltjes van weleer graag nog een keer afstoffen om weer wat euro’s op hun bankrekening bij te kunnen schrijven. Ook gamers worden regelmatig enorm enthousiast als een oude klassieker een remake krijgt, zo wist de aankondiging van The Legend of Zelda: Link’s Awakening mij bijna van vreugde m’n trouwe Switch een smakkerd te geven.

De meningen over remakes en remasters verschillen echter flink, zo zijn er ook zat gamers die er juist flink commentaar op hebben. Persoonlijk snap ik mensen die commentaar geven op al die uitmelkerij nooit. Uiteindelijk ben je tot niks verplicht. Het uitgemolken product kopen, doe je nog altijd zelf, want zonder de consument lag de figuurlijke koe allang in het slachthuis.

Op de Nintendo Switch zijn er inmiddels flink wat games uitgekomen die we al eens (of misschien wel veel vaker) ergens eerder hebben gezien. En toch zijn er een aantal die eigenlijk best wel heel leuk zijn, en die onze geliefde hybride console soms ook maar al te goed kon gebruiken. Wacht dacht je bijvoorbeeld van…

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Een verbeterde versie die nou echt welkom was! Xenoblade was een van de betere spellen op de Nintendo Wii, welke aan het einde van zijn levenscyclus op de console werd uitgebracht. Later werd de game ook opnieuw werd uitgebracht op de New Nintendo 3DS, maar dat viel met name grafisch tegen. Bovendien kon je met een ‘gewone 3DS’ de game niet spelen. De definitieve Switch-versie geeft Xenoblade de grafische update die het spel zo hard verdiende. En dat is nog niet alles, de game kwam ook met een gloednieuwe post-game die een geheel nieuw gebied laat verkennen. Met verbeterde audio, graphics en een nieuw verhaal is Xenoblade Chronicles: Definitive Edition een remake die het waard is om te kopen, of je hem nu opnieuw speelt of voor de eerste keer.

Mario Kart 8 Deluxe

Simpelweg de beste Mario Kart-titel tot nu toe verschenen. Met ontelbaar veel parcours, uitgebreide DLC en een perfecte online mode is dit garantie voor succes. De battle mode is daarnaast ook weer ijzersterk aanwezig en ook tijdens hectische multiplayer-sessies draait de game als een trein. Origineel was het natuurlijk niet en dat heeft er alles mee te maken dat het spel niets meer dan een opgepoetste Wii U-game is. Maar eerlijk is eerlijk, de Nintendo Switch had deze game wél nodig om al vroeg na de release een ijzersterke Mario Kart-titel te hebben. Het zou zomaar deels invloed gehad kunnen hebben op het enorme succes dat de console nu kent.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Link’s Awakening verscheen oorspronkelijk in 1993 op de Game Boy en daarmee heeft Nintendo een behoorlijk oude klassieker op een geweldige manier opnieuw uitgebracht. The Legend of Zelda: Link’s Awakening is sinds 2019 namelijk ook op de Nintendo Switch te spelen. En ondanks dat de gamen op zichzelf vrijwel gelijk is aan het origineel, is deze op audiovisueel gebied volledig vernieuwd, en hoe! Het is een van de meest schattig-ogende Zelda-games verschenen en tevens écht de moeite waard te spelen. Ja, ook wanneer je het origineel al hebt gespeeld.

Pikmin 3 Deluxe

Alweer een Nintendo-game? Tsja, Nintendo’s koeien worden doorgaans flink gemolken, maar bij Pikmin 3 Deluxe werden er wel flink wat nieuwe verbeteringen toegevoegd en zelfs wat leuke nieuwe missies. Wat mij betreft is Pikmin 3 nog altijd het beste deel in de serie, en ondanks dat ik liever met Pikmin 4 aan de slag was gegaan, heb ik enorm van de game genoten. Het was weliswaar alweer wat jaartjes geleden, maar de verfijnde gameplay pakte ook écht enorm goed uit. Wie het derde deel op de Wii U heeft gemist krijgt hiermee de kans een geweldige game alsnog te ervaren!

Trials of Mana

Alleen al het feit we het origineel in het Westen nooit hebben kunnen spelen maakt deze complete 3D remake zijn bestaansrecht meer dan waard. De Mana-serie van Square Enix is überhaupt een verhaal apart. Ondanks dat de serie bij veel fans enorm geliefd is, heeft deze lang niet zoveel aandacht van Square gekregen dan bijvoorbeeld Dragon Quest en Final Fantasy. Het derde deel in de Mana-serie, welke op de Super Nintendo verscheen en door velen als beste deel in de serie wordt gezien, verscheen zelfs niet buiten Japan. Gelukkig kunnen we er hier nu alsnog van genieten op een moderne manier die toch meer dan voldoende trouw blijft aan het origineel!

Spyro Reignited Trilogy

Wat was ik blij toen ik hoorde dat deze game ook naar de Switch zou komen. Net als Crash Bandicoot werd Spyro the Dragon ooit bestempeld als een PlayStation-mascotte en was het een van de betere platformers van die tijd. De eerste drie games zijn nu beschikbaar op de Nintendo Switch, volledig opnieuw gemaakt met prachtige HD-beelden. Meer dan de moeite waard en deze collectie laat zien hoe leuk die platfomers vroeger eigenlijk wel niet waren!

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Twee van de meest geprezen delen in de Final Fantasy-reeks die elke RPG-fan eigenlijk een keer gespeeld moet hebben. Final Fantasy X kwam voor het eerst uit in 2001 op de PlayStation 2. Het werd zo’n groot succes dat er voor het eerst een direct vervolg op gemaakt werd in de vorm van Final Fantasy X-2. Wanneer je deze spellen nog nooit gespeeld hebt of je ze voor het laatste op de PlayStation 2 gespeeld hebt, is dit een absolute aanrader. Grafisch zijn de games flink opgepoetst en daarmee ogen ze ook anno 2021 nog meer dan prima. Deze Final Fantasy X/X-2 HD Remaster geeft je de kans om twee van de beste RPG’s uit het PS2-tijdperk alsnog op een Nintendo-console te beleven, meer dan welkom dus!

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

En dan is Super Mario 3D World + Bowser’s Fury natuurlijk ook nog eens net verschenen, al heeft deze game met er met Bowser’s Fury wel een ijzersterk nieuw avontuur erbij. Dat wij enorm enthousiast zijn over de game lees je hier in onze review.