Officiële Pokémon-visaas komt uit in Japan

Vang vissen met Pikachu of Kyogre!

Pokémon is één van Nintendo’s grootste franchises als het om merchandise gaat. Naast het ruilkaartspel, de poppetjes en knuffels zijn er ook kantoorartikelen, kleding en snoepgoed van de zakmonsters beschikbaar. Je kunt het zo gek nog niet bedenken of er is een Pokémon variant van verkrijgbaar.

Binnenkort geldt dit ook voor kunstaas om mee te vissen. The Pokémon Co. komt in samenwerking met het bedrijf Duo International met speciaal Pokémon kunstaas onder de naam Pokémon Fishing. Ergens in de lente van 2021 kunnen de Japanse visfanaten vissen met de populaire Pikachu of de Legendarische waterpokémon Kyogre. Het is niet bekend of er plannen zijn om meer Pokémon in deze vorm uit te brengen. Ook is het niet bekend of het kunstaas zijn weg zal vinden buiten Japan.

Benieuwd hoe ze eruitzien? Bekijk het filmpje hieronder: