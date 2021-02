Het is onduidelijk of Charles Martinet de stem van Mario zal inspreken in de Mario-film

Zou Mario een andere stem krijgen?

Charles Martinet is dé stem van Mario en een paar andere personages in het Mario-universum. Het is helaas onduidelijk of hij de stem van onze favoriete rode loodgieter gaat inspreken in de film die in 2022 zal uitkomen.

In een interview met Stardust Blaze, gaf Charles Martinet wel aan dat hij het heel leuk zou vinden om Mario een stem te geven in deze film. Het is hierbij onduidelijk of hij al met de film bezig is en er niks over mag zeggen, of dat hij niet gevraagd is.

Bekijk het volledige interview met Charles Martinet hieronder:

Wanneer zullen we meer over de Mario film te weten komen? En zal onze grote vriend Charles Martinet er een deel van uitmaken? Voor nu zullen we dat nog even moeten afwachten.