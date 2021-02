Gameplay-beelden Healer’s Quest

Lukt het jou om als heler de wereld te redden?

Plug In Digital en Rablo Games hebben hun RPG Healers Quest naar de Switch gebracht. Het spel is sinds 11 februari te downloaden in de eShop en in onderstaande video kun je bijna een half uur aan beelden bekijken.

In Healers Quest stap je in de rol van het (meestal) minst geliefde lid van een heldenteam, de heler. Er zijn kwaadaardige krachten losgekomen en de wereld heeft helden nodig. Helaas zijn eerder genoemde helden een stel gemene mensen die geen skills bezitten. Het is dus aan de helers om de wereld te redden. Je zorgt ervoor dat je team tiptop in orde is en zo het kwaad wordt verslagen. Dit spel staat vooral in het teken van humor, er zullen ook flink wat grappige dialogen voorbij komen.