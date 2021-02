Dragon Quest XI developer praat over geschrapt idee in Heliodor

Dit was best leuk geweest in Heliodor.

3D art director van Dragon Quest XI, Yoshiko Hiyama, tilt een tipje van de sluier op over de originele plannen van een ondergronds stelsel dat verbonden was aan een waterput in de stad Heliodor in Dragon Quest XI. Dit is een element dat in veel Dragon Quest games te vinden is en goed past bij de algemene sfeer van het spel. De stijl van de wereld is tenslotte gebaseerd op de middeleeuwen.

De reden waarom dit idee in de waterput is gevallen, is omdat Heliodor eigenlijk al genoeg te bieden had. Het is een grote stad waarin al heel veel gebeurt, het toevoegen van een ondergronds stelsel via een waterput leek een beetje te veel van het goeie. Het idee is wel ergens anders in Dragon Quest XI toegepast, alleen niet in Heliodor.

Klik hier om het gehele interview te lezen. Hierin komen meer aspecten van het spel aan bod. Lees je mee?

Wat vind jij van het idee? Had je een ondergronds stelsel gewild in Heliodor? Laat het ons weten in de reacties!