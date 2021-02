Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 4-player co-op in Nintendo Minute

Bekijk hier hoe Kit en Krysta samen met twee speciale gasten een aantal levels van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury spelen in de online multiplayer-modus.

Net zoals elke week is er weer een nieuwe aflevering van Nintendo Minute verschenen. Elke aflevering van deze reeks staat in het teken van een Nintendo-gerelateerd onderwerp en omdat Super Mario 3D World + Bowser’s Fury gister is uitgekomen, kan het ook niet anders dan dat deze nieuwe aflevering in het teken van dit spel staat.

Voor deze nieuwe aflevering hebben Kit en Krysta twee speciale gasten erbij gehaald: Jirard Khalil en Andre Meadows. Met zijn vieren laten ze de online multiplayer-modus zien waarin ze verschillende levels spelen. Ben je benieuwd hoe dit werkt en of de online multiplayer-modus soepel verloopt? Bekijk de nieuwste aflevering dan snel hieronder. Let wel op; de levels die gespeeld worden vinden al iets verder in het spel plaats.