Samenvatting van Numskull Presents

Heb je de Numskull presentatie gemist? Lees hier het nieuws in het kort.

Vandaag verscheen de tweede Numskull Presents, een virtueel evenement waarmee Numskull Games aankomende titels uit de doeken deed. Onder andere werd er een vervolg op de shooter Rico aangekondigd en werd er meer uit de doeken gedaan over Battle Axe. Tevens is er een wedstrijd aangekondigd die tot 22 februari duurt. De details daarvan zijn in de video te bekijken.

De presentatie begon direct met een nieuwe fysieke release welke in april moet uitkomen, het gaat hier om de tactische RPG Brigandine: The Legends of Runersia. In dit spel moeten spelers gebieden veroveren om zo een verenigd land te krijgen. Hoe jouw legende ontvouwt hangt echter af van jouw keuzes. Wanneer Brigandine verschijnt komt er zowel een normale editie als een collectors edition.

Vervolgens werd Iris Fall besproken, een spel wat nog deze maand moet verschijnen als een fysieke editie. Dit bekroonde spel laat je als Iris spelen die na het volgen van een kat allerlei puzzels moet oplossen. Dit terwijl je wisselt tussen twee verschillende dimensies.

Als derde was het de beurt aan Bladed Fury, een 2D actie-spel met veel invloeden uit de Chinese geschiedenis en mythologie. Je speelt in dit spel als Ji, een verbannen prinses die uit is op wraak. Ji krijgt namelijk de schuld van de dood van haar vader en haar land is overgenomen door een andere clan. Onderweg zul je vele mystieke interacties hebben met wezens die je zullen helpen met hun krachten. Bladed Fury verschijnt in maart dit jaar.

De vierde en het een na laatste spel was Rico London. Deze sequel van Rico verschijnt in juni van dit jaar en bevat veel gelijkenissen met zijn voorganger. Speel alleen of samen en versla alle gangs in Londen. Net als in het origineel zijn de levels procedureel gegenereerd.

Tot slot werd Battle Axe besproken, een top down hack & slash spel welke in april zal verschijnen. Dit keer werd er door twee developers erg veel informatie gegeven over de de personages, modi en doel van het spel. Hier kun je het stukje over Battle Axe terugvinden.

Mocht je de presentatie terug willen zien dan kan dat natuurlijk ook.