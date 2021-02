[Gerucht] The Great Ace Attorney Chronicles komt naar de Switch

Door een rating uit Taiwan lijkt het spel toch echt voor het eerst in zes jaar een Engelse release te krijgen.

De ‘Dai Gyakuten Saiban’-duologie zijn twee Ace Attorney-spellen die origineel op de Nintendo 3DS verschenen. Er is een grote kans dat je nog niet van deze twee spellen had gehoord; ze zijn immers enkel in Japan uitgebracht. Het lijkt er echter op dat we nu, zes jaar later, in het Westen ook met deze spellen aan de gang kunnen. De Taiwan Digital Game Rating Commitee heeft namelijk de collectie van twee Ace Attorney-games een rating gegeven.

De Dai Gyakuten Saiban-duology vertelt het verhaal van Ryuunosuke Naruhodou. Samen met Kazuma Asougi en legale assistent Susato Mikotoba reizen ze van Japan naar Engeland. Eenmaal in Engeland staan er een aantal grote beproevingen op hem te wachten in rechtbank de Old Bailey. Het spel speelt als een typische Ace Attorney-game, maar heeft een gloednieuwe cast en speelt zich af rond het jaar 1900.