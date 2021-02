Super Mario 3D World + Bowser’s Fury krijgt launch-trailer

Super Mario 3D World + Bowser's Fury is tevens vanaf vandaag te verkrijgen in de winkels en de eShop.

Vandaag is Super Mario 3D World + Bowser’s Fury uitgekomen voor de Nintendo Switch. Super Mario 3D World is oorspronkelijk verschenen voor de Wii U, maar speciaal voor de Switch-versie is er nog een extra avontuur aan toegevoegd: Bowser’s Fury. Om de release van dit spel te vieren, heeft Nintendo een launch-trailer uitgebracht.

In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury heeft Bowser de Sprixie-prinses ontvoerd. Het is nu aan Mario, Luigi, prinses Peach en Toad om Sprixieland te redden en de gigantische Bowser te stoppen. Dit doe je door middel van rennen, springen, klimmen en natuurlijk verschillende power-ups te gebruiken. Het is in de Switch-versie trouwens ook mogelijk om voor bewegingsbesturing te kiezen. Bovendien kun jij in de lokaal en online multiplayerstand met wel drie andere spelers de volledige game ervaren.

Afgelopen tijd hebben wij Super Mario 3D World + Bowser’s Fury al kunnen spelen en we hebben dit spel beoordeeld met een 9,2. Benieuwd naar onze volledige review? Deze kun je hier terugvinden.