Spiritfarer krijgt gedurende 2021 drie gratis updates

Thunder Lotus heeft aangekondigd een aantal gratis updates voor Spiritfarer uit te brengen, hun knusse management game over de dood. De updates staan gepland gedurende het hele jaar, zo zal er één in de lente uitkomen, één in de zomer en één in de herfst. De updates zullen verschillende veranderingen met zich meebrengen, zoals nieuwe Spirits, nieuwe gebouwen, nieuwe eilanden en resources, en een aantal quality of life chances.

Zo zal de eerste update (gepland voor deze lente) een nieuwe Spirit genaamd Lily met zich meebrengen. Het verhaal hierachter is dat terwijl Stella meer gewend raakt aan haar baan als Spiritfarer ze zich meer van haar eigen leven begint te herinneren. Deze herinneringen uiten zich als bloemen in haar kajuit, welke uiteindelijk vorm geven aan een bult vlinders die samen de geest van haar jongere zus Lily vormen.

Lily is de enige spirit die actief blijft tijdens de nacht, waardoor je ook ’s nachts zult kunnen varen. Daarnaast wordt met deze update het co-op gedeelte van de game verbeterd en wordt er co-op vissen geintroduceerd.

