[Review] Flying Hero X

Hoe is het om als een katachtige superheld door de stad te vliegen? Je leest het in onze review!

In het najaar van 2020 kwamen de makers EpiXR Games en Red Android met een virtual reality-ervaring genaamd Flying Hero VR. Spelers met een VR-set kropen in de huid van een katachtige superheld en vlogen langs de gebouwen van Meow York City. Al snel werd de keuze gemaakt om een standaardversie te maken van deze oorspronkelijke VR-game. Flying Hero X was geboren. Nu het zijn weg heeft weten te vinden naar de Switch is het hoog tijd voor ons om het spel te reviewen. Weet Flying Hero X hoge ogen te gooien? Je leest het in deze review!

Kwaadaardige eenhoorns

Men neme twee jetmotoren, een gespierde kat en een groot formaat stad om te verkennen. Dat is letterlijk wat Flying Hero X behelst. Het plot draait om de rivaliteit tussen katten en eenhoorns. Een strijd die al enige tijd op het internet gaande is wat betreft populariteit. De boosaardige eenhoorns hebben nu de aanval geopend op Meow York City, de kattenhoofdstad. Het is aan jou als heuse superheld kat om de veiligheid van de kittens van Meow York City te bewaren.

In het menuscherm is nog goed te zien dat we te maken hebben met een port van een VR-spel. Het is namelijk vormgegeven als een kamertje waarin je de besturing ziet en om je heen kan kijken. Deze besturing is vrij simpel. Met de schouderknoppen maak je snelheid met de jetmotoren die aan je handen zitten, en met de pookjes van de Switch bepaal je de richting. Ook kan je op sommige momenten gebruik maken van je laserschot met de a- en b-knoppen. Als je klaar bent om het spel te starten bevind je je al gauw in de open lucht van Meow York City.

Inspiratieloze missies

In en rondom de stad zijn er missies te vinden die in te delen zijn in drie categorieën. Zo zijn er opdrachten waarin je een bepaald parcours moet afleggen binnen een bepaalde tijd. Met de jets aan moet je je zo door een baan van grote zwevende cirkels manoeuvreren. Er zijn ook missies te vinden waarin je kittens moet redden. Dit komt er eigenlijk op neer dat je door de stad vliegt om een aantal kittens te verzamelen, simpelweg door ze aan te tikken. Als laatste is er het type missie waarin je op verschillende vijanden kan schieten. Dit speelt echter vrijwel exact hetzelfde als de missies waarin je de kittens moet redden. Het enige verschil zit hem in het schieten versus het aantikken. Met deze missies verzamel je geld, waarmee je de jetmotoren kan upgraden. Daardoor kan je sneller en hoger vliegen en meer van dezelfde soort missies vrijspelen.

Herhalingsoefening

Doordat er maar drie verschillende missiesoorten zijn in het spel wordt het vrij snel een herhalingsoefening. Dat nam voor mij een hoop plezier weg. Op korte momenten was Flying Hero X interessant: op het begin, wanneer alles nog nieuw is, en op de momenten dat ik mijn jets had geüpgraded, om te zien hoe snel en hoog ik kon vliegen. Er zijn een aantal locaties waar wat absurde eigenaardigheden te vinden zijn, maar daar blijft het bij. Voor de rest voelt het als een gemiste kans voor een spel wat meer had kunnen zijn. En dat voor een spel met een open-wereld ontwerp. Ik kan me wel voorstellen dat een VR-ervaring het spel interessanter maakt om te spelen.

Levenloze stad

Grafisch gooit Flying Hero X ook geen hoge ogen. De stad oogt in eerste optiek als een grootse metropool. Als je even rondvliegt en de boel gaat verkennen, dan ontdek je echter dat het allemaal schijn is. Er rijden enkele blokkige autootjes, en hier en daar kan je een verloren stilstaande kitten vinden. Verder is alles leeg en kaal. Er zit geen leven in de stad. Aangezien dit het decor is van het spel, zorgt het er meteen voor dat het spel zelf geen sfeer heeft. Het oogt nog het meest als een primitief simulatiespel. Het mooiste wat je zult zien is het schijnen van de zon in de lucht.

Conclusie

Flying Hero X is geen typisch spel. Het valt nog het beste te beschrijven als een superheld simulator. Het is jammer dat de stad zo levenloos lijkt en de sfeer daarmee compleet wegneemt. De repetitieve missies maken het een vrij kale spelervaring. Het is wellicht een beter idee om de originele titel Flying Hero VR met een VR-set te spelen. Deze versie op de Nintendo Switch kan men beter overslaan.

Eindcijfer: 4