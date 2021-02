[Review] Blue Fire

Deze 3D platformer mag je niet missen! Lees hier waarom.

In Blue Fire ga je op onderzoek uit in het verlaten koninkrijk Penumbra, een duistere omgeving vol geheimen, monsters en uitdagende tempels. Zo nu en dan kom je een overlever tegen waar je in ruil voor een opdracht voorwerpen kunt krijgen. Het spel is zowel een 3D-platformer als een puzzelspel en zowel een actiespel als een groot avontuur. Het heeft hier en daar een beetje weg van Zelda, en dat is zeer zeker een compliment.

In duisternis gehuld

Wanneer je begint met het spel ontwaak je in een grote buis en blijk je ‘slechts’ een experiment te zijn, hier breek je uit waarna de tutorial begint. Je leert hoe je moet springen, dashen, een vijand moet verslaan: alle knoppen die je nodig hebt om dit spel te kunnen spelen worden uitgelegd doormiddel van een voorbeeld. Wat gelijk opvalt is dat je een erg goed reactievermogen moet hebben, jouw karakter reageert namelijk erg snel. Toch voelt het precies alsof het goed bij jouw personage past. Het is al wel vrij snel duidelijk dat dit spel niet voor de beginnende gamer is, al is er wel een optie om in een makkelijke modus te spelen.

Verken de wereld van Penumbra

Terwijl je de omgeving in dit koninkrijk verkent moet je uitkijken voor dodelijke vlekken die een groot deel van jouw looproute bedekken. Wanneer je tegen zo’n vlek aanloopt raak je namelijk een leven kwijt. Ook kom je geregeld tegenstanders tegen die niet allemaal even simpel zijn om te verslaan. Al snel krijg je opdrachten en begint jouw avontuur. Één van deze opdrachten is om alle tempels uit te spelen die je onderweg tegenkomt. Deze tempels zijn levels waar behendigheid een vereiste is: je verzamelt een bepaald aantal voorwerpen, maar dit doe je door van platform naar platform te gaan. Hierbij moet je vooral uitkijken dat je niet in het diepe valt! Verder hebben alle tempels een eigen moeilijkheidsgraad.

Daarnaast kom je zo nu en dan overlevenden tegen in het koninkrijk die jou opdrachten geven. Als je deze succesvol voltooid, geven ze je bijzondere voorwerpen. Ook liggen er door het hele koninkrijk voorwerpen verspreid die je kunt verzamelen, het is ook mogelijk om jouw wapenuitrusting en outfit te upgraden.

Een prachtgame!

Blue Fire is een juweeltje in de indie-game wereld en wat mij betreft nu al een van de betere verrassingen van 2021: het spel loopt soepel, er is veel uitdaging en wat betreft de aankleding vallen alle puzzelstukjes goed in elkaar. Het is een prachtig spel om te zien en de sfeer wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van vormgeving en geluid. De omgeving waarin je belandt is mooi gemaakt; je komt telkens ergens anders terecht wat nooit verveelt.

Wel is het soms vrij irritant dat er geen enkele vorm van een kaart is, waardoor je veel aan het zoeken bent. Wanneer je dood gaat kan het zomaar zijn dat je best een flink stuk in het spel terug wordt gezet. Hierdoor ben je veel bezig met zoeken en stukken opnieuw spelen.

Conclusie

Blue Fire is een prachtig spel die erg goed in elkaar zit. Het is een mooie combinatie van actie, avontuur en puzzelplatformer. Het doet erg denken aan Zelda wat natuurlijk alleen maar goed is, terwijl het wel duidelijk een eigen sfeer en gameplay heeft. Terwijl je het verlaten koninkrijk Penumbra verkent moet je goed opletten voor dodelijke vlekken en monsters. Er zijn opdrachten en geheime tempels om te voltooien waardoor je alles op alles moet zetten om zo behendig mogelijk te spelen. Blue Fire is echt een game voor de gevorderde gamer en ondanks een aantal frustrerende factoren helemaal zijn geld waard!

Eindcijfer: 8,7