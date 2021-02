[Release Radar] Uitgelichte releases week 7

Welke games ga jij volgende week aanschaffen?

Nieuwe week nieuwe kansen! Elke week komen er een paar handen vol nieuwe spellen uit. Dit zijn niet altijd games van de grote makers, maar ook een heleboel leuke indie spelletjes. Wij kijken wekelijks wat we kunnen verwachten en zetten de leukste spellen op een rijtje.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Anodyne 2: Return to Dust

Verschijnt op: 18 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

In Anodyne 2: Return to Dust wordt 2D en 3D afgewisseld voor een verfrissende spelerservaring. Dit avonturenspel is gemaakt met deels een prachtige verhaallijn in 3D en deels supersnelle actie in 2D. Verken alle locaties, praat met vreemden en geniet van dit gave avontuur! Als Nova ga je de uitdaging aan om als Nano Cleaner een eiland op te schonen die geïnfecteerd is met Nanostof. Je spoort de zieken op en je maakt ze beter door kleiner te worden en op hun lichaam te kruipen. Een bijzondere en originele uitdaging.

Azur Lane: Crosswave

Verschijnt op: 19 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Azur Lane is een 3D actie-shooter waarbij je het met scheepsmeisjes opneemt tegen gevaarlijke gevechtsschepen. Het is mogelijk om meer dan 50 karakters te verzamelen die allemaal hun eigen looks en aanvallen hebben. Zorg dat jouw wapens en vaardigheden de beste upgrades krijgen en laat de gevechtsschepen zinken! Het is zelfs mogelijk om met jouw personages foto’s te maken. Het spel is in Japan erg populair als mobiele game en komt volgende week vrijdag naar Nintendo Switch!

Thomas was Alone

Verschijnt op: 19 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Thomas was alleen, tsja, tot hij dat dus niet meer was. Ondanks de minimalistische uitstraling van dit spel heeft deze award winnende game veel diepgang. Thomas was Alone is een verhaal over vriendschap. In deze platformer spring je, drijf je en ontdek je anti-zwaartekracht. Elk level is een nieuwe uitdaging voor dit groepje rechthoeken. Geniet van de rustgevende muziek terwijl je tot oplossingen komt voor de 100 levels met 12 verschillende personages.