Paperball Deluxe komt volgende maand naar Nintendo Switch

Tijd om te rollen!

Cliax Games heeft aangekondigd dat het uitdagende spel Paperball Deluxe in maart zal verschijnen op de Nintendo Switch. In het spel is het de bedoeling om een bal de juiste kant op te laten rollen zodat je niet van het platform af valt. Er zijn 250 levels en 7 speelmodi, dus voor ieder wat wils! In de trailer is al te zien dat de moeilijkheidsgraad flink kan oplopen.

Paperball Deluxe is vanaf 25 maart 2021 verkrijgbaar online in de eShop voor €14,99