Nieuwe ‘Switch my Way’ commercial toont Zelda en Super Mario 3d World

Voor het nieuwe Mario spel zijn er al meerdere commercials gemaakt, dit is er één van!

Sinds 2019 maakt Nintendo voor onze geliefde hybride console ‘Switch my Way’ reclames: gezellige commercials die tonen welke spellen leuk zijn voor bepaalde momenten. Er is inmiddels weer een nieuw reclamefilmpje uitgebracht.

In de video is te zien hoe een aantal meiden een weekendje weg gaan. Hierbij nemen uiteraard hun Nintendo Switch mee. Op het filmpje is te zien dat onderweg 1 persoon Zelda: Breath of the Wild speelt. Wanneer de dames in het huisje aan komen is het tijd voor een leuke multiplayer game, hier zie je dat ze samen Super Mario 3D World spelen.

Vandaag is de release datum van Super Mario 3D World: ga jij hem spelen?