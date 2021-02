Speciale Mystery Gift beloning voor Pokémon Sword en Shield’s Cramorant event

Meer dan een miljoen Cramorant zijn verslagen!

Ter ere van de nieuwste Pokémon film, Pokémon: Secrets of the Jungle, startte Game Freak een speciaal Max Raid Battle evenement. Hierin was het de taak aan de spelers wereldwijd om gedurende het evenement gezamenlijk in Max Raids een miljoen Cramorant en shiny Cramorant te verslaan.

De Pokémon Sword en Shield spelers hebben hier massaal gehoor aan gegeven, waardoor er uiteindelijk welgeteld 1.363.234 verschillende Cramorant zijn verslagen. Als beloning is er daarom een speciale Mystery Gift vrijgegeven voor alle spelers van Pokémon Sword en Pokémon Shield, de Item Set Gift. In deze Item Set zijn de volgende handige voorwerpen te vinden: 1x een Flame Orb, 1x een Toxic Orb, 1x een Light Ball, 1x een Gold Bottle Cap, 3x een Bottle Cap en 3x een Pearl String.

Volg de onderstaande stappen om de Item Set Gift te bemachtigen:

1. Start Pokemon Sword/Shield

2. Selecteer ‘Mystery Gift’ in het X menu

3. Selecteer ‘Get a Mystery Gift’

4. Selecteer ‘Get via Internet’

5. Selecteer Item Set Gift

6. Je ontvangt nu de verschillende voorwerpen

7. Vergeet niet om je spel op te slaan

De Item Set Gift blijft tot en met 28 februari beschikbaar voor alle spelers wereldwijd.