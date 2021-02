Pokémon en Post Malone kondigen virtueel concert aan voor Pokémon Day

Wij zullen er alleen laat voor moeten opblijven.

Het eerste muzikale evenement voor de 25ste Pokémon verjaardag is een feit. Pokémon gaat op 27 februari (voor ons helaas net op de 28ste) een virtueel concert uitzenden van Post Malone. Om 01:00 onze tijd zal Pokémon op hun kanalen het concert uitzenden met als afsluiting meer informatie over het P25 Music programma. Waarschijnlijk zullen we dan onder andere meer horen over de samenwerking met Katy Perry en andere artiesten.

Tevens is er onthuld dat vanaf 25 februari weer een speciale Pikachu verspreid gaat worden via een speciale code. Deze code zal op de website van de verjaardag en in de Trainer Club nieuwsbrief verschijnen. Deze Pikachu is zo speciaal omdat die de aanval Sing heeft geleerd.