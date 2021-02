[Gerucht] Star Wars: Republic Commando gelekt voor de Switch

Data geüpload naar de Nintendo Server lijkt dit te suggereren.

Aspyr Media is een ontwikkelaar die al verschillende Star Wars games heeft geport voor de Switch. Zo hebben ze bijvoorbeeld Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy vorig jaar nog naar de Switch gebracht, en ook Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast is door hen geport. Het lijkt erop dat Star Wars: Republic Commando daar binnenkort ook bijkomt, aangezien er data is gevonden die lijkt te suggereren.

Een twitter gebruiker met de naam NWPlayer123 heeft namelijk een screenshot gepubliceerd van een update op de Nintendo server. Deze update zou afkomstig zijn van Aspyr Media en laat de afbeelding en de naam van de Star Wars game zien. Als dat zo is zullen we er binnenkort waarschijnlijk meer over horen. Nintendo of Aspyr Media hebben momenteel nog niet gereageerd op de geruchten, maar er zijn meerdere games die op deze manier “gelekt” werden, zoals Fortnite en Paladins. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.

Star Wars: Republic Commando komt alweer uit 2005. In de game speel je de leider over een elite squad Republieke Commandos, en het is aan jou de taak om met je team de vijand te vinden, te infiltreren en compleet te vernietigen. Een oude trailer kun je hieronder bekijken.