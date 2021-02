[Review] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Twee avonturen vol met Mario-plezier!

Inmiddels zijn er al vele Wii U-spellen overgebracht naar de Nintendo Switch. Denk bijvoorbeeld aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe en Captain Toad: Treasure Tracker. Vanaf 12 februari 2021 komt daar weer een andere grote heruitgave bij waar vele fans lang op hebben gewacht, namelijk Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. De Switch-versie zal buiten de originele game ook nog een gloednieuw avontuur met zich mee brengen, inclusief een aantal nieuwe functies en verbeteringen. Zullen deze extraatjes genoeg zijn om het spel opnieuw aan te schaffen als je Super Mario 3D World al eerder op de Wii U gespeeld hebt? Je leest het in deze review.

Super Mario 3D World

Om deze review overzichtelijk te houden zal ik beginnen bij Super Mario 3D World. Voor wie Super Mario 3D World een paar jaar terug al op de Wii U gespeeld heeft, weet dat het een ijzersterke platformer is. Extra zonde dus dat, door de beperkte userbase op de Wii U, veel gamers tot nu toe niet van deze titel konden genieten. Helaas heb ik het origineel ook moeten missen en ben ik, waarschijnlijk net als vele andere fans, erg blij dat er nu een heruitgave komt.

Voor wie het spel nog niet heeft gespeeld zal ik weinig verklappen over het verhaal, maar ik kan je verzekeren dat deze erg leuk in elkaar zit en dit keer een wat andere insteek heeft. Bowser heeft namelijk Sprixie-prinsesjes ontvoerd uit het Sprixie-Kingdom. Na deze leuke, maar korte introductie kun je meteen van start met het avontuur. Qua opzet lijkt het spel eigenlijk best wel veel op Super Mario 3D Land, welke op de Nintendo 3DS verscheen. Je gaat namelijk van level naar level om telkens het einde te halen door in de welbekende vlag te springen. Dat klinkt misschien simpel, maar de levels die Super Mario 3D World kent, zitten werkelijk perfect in elkaar, zijn enorm divers en weten elke keer wat nieuws en origineels met zich mee te brengen. Bovendien zijn er buiten de reguliere levels om ook eindbazen, verrassingshuisjes en Captain Toad’s Adventure-levels te vinden die zorgen voor nóg meer diversiteit.

Waar ik tijdens het schrijven van de preview nog enigszins bang voor was, is dat de levels misschien te makkelijk zouden zijn. Gelukkig heb ik nu veel meer van de game kunnen spelen en kan ik jullie vertellen dat dit niet het geval is. Alhoewel de levels en werelden vrij makkelijk beginnen, wordt het op een later moment alsmaar ingewikkelder. Het is mij zelfs overkomen dat ik nog maar vier levens tot mijn beschikking had, wat denk ik wel genoeg zegt over de latere levels. Toch zijn deze levels zeker niet onmogelijk, ze hebben alleen iets meer aandacht en concentratie nodig.

Verzamelen én het perfecte plaatje?

Natuurlijk kunnen we ook in deze Mario-game weer van alles verzamelen, wat in Super Mario 3D World groene sterren en stempels zijn. In elk normaal level kun je in totaal drie groene sterren te vinden, wat trouwens niet alleen maar dient als een verzamelobject. Om sommige levels te ontgrendelen heb je namelijk een bepaald aantal groene sterren nodig voordat je dat level daadwerkelijk kunt gaan spelen. Gelukkig hoef je niet meteen alle groene sterren te verzamelen en zijn ze, vooral aan het begin van het spel, vrij makkelijk te vinden. Echter zijn de groene sterren niet het enige wat je kunt verzamelen, want er zit in elk level ook nog een stempel verstopt. Deze stempels kun je gebruiken in de gloednieuwe fotomodus. In principe werkt deze fotomodus hetzelfde als in Super Mario Odyssey, want je kunt onder andere in- en uitzoomen, verschillende leuke en grappige filters gebruiken en natuurlijk de stempels plaatsen in je foto zodat het plaatje nog levendiger wordt. Ondanks dat de fotomodus een leuk idee is, verwacht ik dat het niet vaak gebruikt zal worden. Dit komt omdat je, in tegenstelling tot Super Mario Odyssey, het beeld iets minder vrij kunt bewegen waardoor het moeilijker wordt om het perfecte plaatje te maken.

Wat trouwens goed is om te weten voor gamers die Super Mario 3D World al eerder hebben gespeeld; in de Switch-versie zijn een aantal gameplayverbeteringen toegevoegd. De personages rennen nu iets sneller en kunnen zelfs hoger klimmen nadat ze de superbel power-up hebben opgepakt. Ook kun je het touchscreen van de Nintendo Switch niet gebruiken, welke je nodig hebt voor een paar levels, als de console op een groot scherm is aangesloten. Hiervoor kun je nu de rechter schouderknop gebruiken zodat er een handje op het scherm verschijnt. Dit handje kun je over het gehele scherm bewegen door middel van bewegingsbesturing. Dit werkt enorm prettig, kan op elk moment opnieuw terug in het midden gezet worden en verdwijnt na een tijdje vanzelf weer.

It’s a me me, Mario Mario

Natuurlijk is geen enkele Mario-game compleet zonder leuke power-ups. Nintendo heeft enorm uitgepakt met de vele verschillende power-ups die in Super Mario 3D World te vinden zijn. Sommige zijn vrij origineel, maar ook nog eens praktisch. De superbel is daar een goed voorbeeld van. Deze power-up kun je meteen in het eerste level al vinden en zorgt ervoor dat Mario in een kat veranderd. Hierdoor kan Kat-Mario onder andere muren beklimmen en vijanden krabben. Een power-up die ik vooral erg leuk vind is de dubbele kers. Deze bijzondere kers is onder andere te bemachtigen in het derde level van wereld vier en zorgt ervoor dat er een exacte kopie van het personage wordt gemaakt. Je moet deze personages goed in de gaten houden want anders kan het zo zijn dat je een verzamelobject niet kunt pakken. Uiteraard zijn er ook power-ups aanwezig die we al kennen uit eerdere Mario-spellen, want onder andere de vuurbloem, het superblaadje en de megapaddenstoel zijn opnieuw te verkrijgen in Super Mario 3D World.

Er is trouwens een enorm goede balans gevonden in het aantal power-ups die verstopt zitten in de levels. Bij andere Mario-spellen had ik nog wel eens dat ik er bijna teveel tegen kwam, maar dat is in deze titel niet het geval. Het is me namelijk voorgekomen dat ik soms zelfs terug moest gaan naar een ander level voor een bepaalde power-up omdat ik anders bijvoorbeeld een groene ster niet kon pakken. Naar mijn mening zorgt dit ervoor dat je nog meer plezier uit de game kan halen omdat je nog meer bezig bent met het verkennen van de levels en waar alle power-up zich bevinden.

Geniet van alle personages

In mijn preview liet ik jullie weten dat je kunt kiezen uit vier verschillende speelbare personages, namelijk Mario, Luigi, Toad en princess Peach zijn. Echter kun je op een later moment nog iemand anders vrij spelen, namelijk Rosalina. Ieder personage kent overigens zijn of haar eigen speciale vaardigheden. Luigi kan namelijk iets hoger springen, Toad iets sneller rennen, Peach rent iets langzamer, maar kan wel weer wat langer in de lucht zweven en Rosalina kan zowel op de grond als in de lucht ronddraaien waardoor ze makkelijker vijanden kan raken en een hogere plek kan bereiken. Mario heeft daarentegen geen speciale vaardigheden waardoor hij de perfecte optie voor de gamers met iets minder ervaring.

Speel thuis of online met jouw vrienden

Nieuw in deze Switch-port is dat je Super Mario 3D World nu ook online kunt spelen met drie andere spelers. Het gaat hier om de volledige game en je kunt dus elk level, waaronder de Captain Toad’s Adventure-levels, spelen. Iedereen speler kiest van te voren zijn of haar favoriete personage waarmee je de vele levels kunt trotseren. Mijn ervaring met deze online multiplayer-modus is trouwens erg positief. Ten eerste is het lekker makkelijk om samen met iemand online te gamen; je hoeft namelijk alleen maar Super Mario 3D World op te starten, jouw wereld in te gaan en dan op de rechter schouderknop te drukken. Er komt dan een menu tevoorschijn waarin je de keuze krijgt om zelf een kamer aan te maken of met iemand mee te doen.

Zoals ik daarnet al aangaf kun je de volledige game online spelen, waardoor je dus bijvoorbeeld een vriend of vriendin kan helpen om sterren of stempels te verzamelen, wat echt enorm leuk is. Je ziet namelijk iedere speler rondlopen en dus ook wat diegene aan het doen is. Tevens kun je natuurlijk ook met elkaar bellen zodat je nog meer plezier kan beleven. Uiteraard is het ook nog gewoon mogelijk om gezellig met vrienden op de bank de volledige game offline te spelen. Dit werkt precies hetzelfde als de online-modus alleen heb je offline natuurlijk geen internetverbinding nodig.

Bowser’s Fury

En dan zijn we nu aangekomen bij het gedeelte van de review waar vele mensen ongetwijfeld op hebben gewacht, namelijk Bowser’s Fury. Ondanks dat Super Mario 3D World op zichzelf ruim zeven jaar later nog steeds een geweldige game is, heeft Nintendo er toch voor gekozen om gamers een extra avontuur te geven. In tegenstelling tot de losse levels in Super Mario 3D World heeft het nieuwe Bowser’s Fury-avontuur één grote wereld met verschillende eilanden. Dit is dan ook de reden dat je de camera 360 graden rond kunt draaien, waardoor de fotomodus in dit deel van de game een stuk prettiger werkt.

Alhoewel het lijkt alsof het avontuur begint op het eiland kattenbelbeach kun je er ook voor kiezen om meteen naar een van de andere twee eilanden te gaan. Je mag dus zelf helemaal bepalen in welke volgorde je het spel speelt en alles verzameld. Bovendien is het ook nog eens handig dat je meteen naar drie verschillende eilanden kunt gaan. De eerste opdracht die je krijgt is namelijk om vijf kattenzonnen te verzamelen, wat je doet door allemaal kleine missies uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van kattenzonstukjes, het verslaan van een furieschaduw en nog veel meer. Stel het lukt je dus niet om een kattenzon op het ene eiland te vinden kun je heel gemakkelijk naar een andere toe lopen om het daar te proberen. Sommige eilanden veranderen trouwens ook een klein beetje nadat je een kattenzon hebt bemachtigd. Dus als je op een later moment terugkomt, naar een eiland waar je al eerder bent geweest, kun je daar weer een andere nieuwe opdracht uitvoeren.

In principe is het niet heel moeilijk om kattenzonnen te verzamelen, maar natuurlijk is het niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. Zo nu en dan kom je namelijk oog in oog te staan met Furie-Bowser hemzelf. Gelukkig kun je jezelf wel op dit spannende moment voorbereiden. Op een gegeven moment slaat het weer om van zonnig naar een regenachtige storm en verdwijnt de vrolijke muziek. Wanneer dat gebeurt weet je dat Furie-Bowser binnenkort tevoorschijn gaat komen. Als het moment dan eindelijk daar is kun je meerdere dingen doen. Uiteraard kun je een plek zoeken om te schuilen en wachten tot Furie-Bowser weggaat, maar je kunt er ook voor kiezen om een kattenzon te zoeken zodat je Furie-Bowser weg kunt jagen. Als het je eenmaal is gelukt om de eerste vijf kattenzonnen te vinden kun je de kattenbel tot leven brengen, waardoor je het eindelijk voor de eerste keer tegen Furie-Bowser op kunt nemen als Giga-Kat-Mario. Ik kan wel zeggen dat het vechten tegen Furie-Bowser de meest spannende gevechten ooit zijn in een Mario-game, wat mede komt door de ontzettend spannende muziek, manier van aanvallen en de intimiderende grootte van Furie-Bowser. Gelukkig ben je als Giga-Kat-Mario ook enorm groot en dus een stuk sterker. Ondanks dat mijn hartslag flink omhoog ging tijdens deze gevechten blijft het ontzettend gaaf om Furie-Bowser proberen te verslaan. Als eerst is het gebied waarin je vecht super klein, omdat jullie nu enorm groot zijn, en zijn er verschillende tactieken die je kunt gebruiken om Furie-Bowser te verslaan.

Bowser Jr. als maatje?

Een groot detail wat natuurlijk niet mag ontbreken is dat Bowser Jr. de gehele reis met je mee vliegt. Hij zal jou helpen om onder andere muntjes op te pakken, vijanden te verslaan, blokken te breken en geheimen te ontdekken. In de wereld liggen op sommige plekken namelijk spullen begraven zoals power-ups en munten. Bowser Jr. zal daar dan naartoe vliegen en jou laten weten dat er op die plek iets ligt. Overigens kun je dit zelf ook voelen. Als je namelijk op zo’n plek staat waar iets begraven ligt voel je jouw Joy-Cons trillen zodat je dus weet dat er onder je iets ligt. Tevens zie je soms vraagtekens op de muur, waar je Bowser Jr. op af kunt sturen, om ook een power-up te bemachtigen. Anders dan bij Super Mario 3D World is dat je in Bowser’s Fury meerdere verschillende power-ups bij je kunt dragen; je kunt in totaal namelijk vijf van elk soort power-up op voorraad hebben. Zoals ik daarnet zei kun je de power-ups vinden in blokken, maar in Bowser’s Fury krijg je ook één willekeurige power-up zodra je 100 munten hebt verzameld. Tevens is het mogelijk om dit nieuwe avontuur lokaal met iemand samen te spelen. De ene speler speelt dan als Bowser Jr. en de ander als Mario. Uiteraard heeft Mario de controle waar jullie twee naar toe gaan, maar dat betekent niet dat je als Bowser Jr. niet veel kunt doen. Je kunt namelijk alles doen wat Bowser Jr. ook doet als je het Bowser’s Fury-avontuur alleen speelt.

Audiovisueel

Ondanks dat Super Mario 3D World in 2013 verscheen ziet het spel er nog steeds verbazingwekkend goed uit. De game oogt zowel op het grote scherm als in handheld erg scherp en draait in beide gevallen op een mooie 60 frames per seconde. Ook springen de kleuren van het scherm af en is de belichting in sommige levels bijzonder mooi. Zoals we van Nintendo gewend zijn zie je overal details. Zo heeft zelfs het pauzescherm bij ieder personage een andere kleur. Voor het nieuwe Bowser’s Fury-avontuur geldt eigenlijk precies hetzelfde op een paar puntjes na. Omdat we hier met één grote wereld te maken hebben, zonder enige laadschermen tussendoor, heeft de Switch er af en toe een klein beetje moeite mee. Soms hapert de game namelijk voor een hele korte tijd. Tevens draait Bowser’s Fury in de handheld-modus op 30 frames per seconde in plaats van 60 op het grote scherm. Ook vind ik persoonlijk de regendruppels rondom de personages er niet heel mooi uitzien aangezien deze wat korrelig zijn. Natuurlijk is dit jammer, maar gelukkig valt het allemaal reuze mee en kun je hoe dan ook genoeg van het nieuwe avontuur genieten.

Meteen toen ik Super Mario 3D World + Bowser’s Fury opstartte was er één ding wat direct mijn aandacht trok en dat was de muziek. Het zit gewoon super goed in elkaar, het klinkt erg mooi, levendig en misschien nog wel het belangrijkste is dat de stijl echt fantastisch is. Vraag mij niet hoe het kan, maar het is Nintendo zelfs gelukt om de muziek in Bowser’s Fury tropisch en zonnig te laten klinken. Ook ben ik zeer positief over de geluidseffecten. Vrijwel alles heeft namelijk zijn eigen geluidje. Je hoort namelijk zelfs de wind, het water, de vogels en het gras als je daar overheen loopt en ga zo maar door.

Conclusie

Waarschijnlijk zal het jullie niet verbazen als ik zeg dat ik ontzettend heb genoten van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Mocht je Super Mario 3D World al eens eerder hebben gespeeld, maar een vriend of vriendin kent die het spel gaat aanschaffen is het wat mij betreft sowieso de moeite waard om de game nogmaals te kopen. Buiten dat je dan nogmaals kan genieten van een geweldige titel met super originele levels, kun je ook nog eens met een vriend online spelen en genieten van het gloednieuwe fantastische Bowser’s Fury-avontuur. Al met al is Super Mario 3D World + Bowser’s Fury echt een hele goede aanwinst voor de Nintendo Switch, zeker als je nog nooit de kans hebt gehad om Super Mario 3D World te spelen.

Eindcijfer: 9,2