Dit weekend nieuw Special Battle-event in Super Mario Bros. 35

Maak je klaar voor een gloednieuwe Special Battle in Super Mario Bros. 35!

Super Mario Bros. 35 is inmiddels alweer een tijdje beschikbaar als gratis download op de Nintendo Switch. Regelmatig zijn er ook events waaraan je kunt meedoen, en dat is ook aankomend weekend het geval. Nintendo heeft via de Japanse Twitter-pagina van Super Mario Bros. 35 laten weten dat er dit weekend weer een Special Battle-event plaats zal vinden.

Deze keer gaat het om een Coin King Special Battle waarin het de bedoeling is zoveel mogelijk muntjes te verzamelen én uiteraard te zorgen dat je zo lang mogelijk in leven blijft. Spelen zal gebeuren in levels 1-1 tot en met 8-4. Vanaf aankomende vrijdag kun je meedoen met deze battle, en dat kan dan het hele weekend. Maandag 15 januari zal deze weer eindigen.