Bravely Default II krijgt een nieuwe trailer

Kijk jij ook zo uit naar Bravely Default II? Bekijk hier dan de nieuwe A Brave New Battle-trailer!

Fans van Bravely Default hebben lang moeten wachten op de komst van een tweede deel, maar inmiddels komt de release daarvan op de Switch steeds dichterbij. Eind deze maand komt Bravely Default II naar de hybride console van Nintendo en hieronder kun je een gloednieuwe trailer bekijken vol gameplay-beelden.

In dit tweede deel zul je op pad gaan in een nieuwe wereld met een nieuwe groep personages. Deze groep van personages, de Heroes of Light, moeten op pad om de vier kristallen in de wereld te vinden. Eerder deze week verscheen ook onze preview al online en deze kun je hier lezen.

Bravely Default II komt op 16 februari naar de Nintendo Switch. Ga jij de game in huis haen?