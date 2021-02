De Phantom Thieves maken nu echt een entree op de Switch, en hoe!

Het is al bijna vier jaar geleden dat de wereld kennis kon maken met Joker en de rest van de Phantom Thieves in Persona 5. Het kan je vast niet zijn ontgaan hoe populair dit spel is geworden: zó populair dat Joker de Super Smash Bros. Ultimate DLC aftrad. Nu, in 2021, staat er weer een gloednieuw avontuur klaar voor de groep tieners: er zijn in verschillende steden gekke dingen aan de hand. Ben je benieuwd wat je kan verwachten van Persona 5 Strikers? Je komt erachter in deze review!

Persona 5 Strikers is een vervolg op het originele Persona 5 en niet op Persona 5 Royal welke vorig jaar verscheen. Je kan het spel spelen zonder voorkennis, maar het is natuurlijk wel leuker als je bekend bent met de afgelopen gebeurtenissen.

Good to be back

Hoe heerlijk is het om na de gebeurtenissen van Persona 5 een vakantie te vieren met je beste vrienden. Reden genoeg dus voor Joker om terug te keren naar Shibuya. In café Leblanc, gelegen in Yongen-Yaga, wachten zijn vrienden op hem en als Joker arriveert zijn ze druk bezig met het plannen van de trip. Ondertussen is er ook een grote popster in hartje Shibuya, de beeldschone Alice. Na een ontmoeting met Alice krijgen Joker en Ryuji haar EMMA-friendcode. EMMA is nu hét populairste social media-platform in Japan. Nadat ze de code hebben ingevoerd belanden ze in een ‘Jail’…

Een nieuw verschijnsel in Persona 5 Strikers zijn de zogeheten ‘Jails’. Jails lijken een beetje op de Palaces van Persona 5; ze zijn beiden in de Metaverse en er zijn genoeg shadows te vinden. De manier waarop je vecht is echter anders. Persona 5 Strikers neemt namelijk afstand van de turn-based gevechten en biedt een Musou-sausje, ook wel bekend als de Warriors-gameplay. Deze manier van gameplay is echter niet helemaal gelijk aan recentere Warrior-games die de Nintendo Switch te bieden heeft. De gevechten zijn dan wel in Musou-stijl, maar dat is verder dan ook het enige. Persona 5 Strikers behoudt namelijk nog wel de exploratie in zowel binnen als buiten het Metaverse.

In de jail van Shibuya komen Joker en Skull een nieuw personage tegen: Sophia. Sophia is een AI, en ze noemt zichzelf ‘Humanity’s companion’. Deze vrolijke AI is bijzonder: in de Metaverse zal ze een speelbaar personage zijn, maar in de echte wereld verblijft ze in Jokers telefoon. In tegenstelling tot wat je zou denken, is ze in de echte wereld erg nuttig. Ze helpt je met winkelen en zorgt voor directe levering van spullen. Zo koop je wapens, kleding, accessoires en andere handige vormen via het kleurrijke scherm van Sophia’s winkel.

Perrrrrsona!

De grootste verandering ten opzichte van normale Persona-spellen is natuurlijk hoe je vecht. In de hoofdspellen speel je turn-based en kan je kiezen uit melee-aanvallen, maar ook kan je persona’s en een pistool gebruiken. In Persona 5 Strikers heb je dezelfde middelen, maar je zet ze net wat anders in. Zo creëer je door bijvoorbeeld een ambush een groot speelvlak waar je vijanden moet verslaan als een soort hack ’n slash-spel. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je persona te gebruiken; sommige aanvallen zorgen voor schade in een klein gebied, andere weten weer een groter oppervlakte te bereiken.

Het spel is trouw aan de normale Persona-spellen: er is genoeg exploratie zoals je dat ziet in de hoofdspellen. Toch weet het qua actie wat spectaculairs neer te zetten, waar je op ieder moment op het puntje van je stoel zit. Iedereen van de Phantom Thieves is speelbaar (behalve Futaba) en het leuke is dat iedereen net wat andere combo’s kan vrijspelen. Door ervaring op te doen kan je zogeheten Master Arts vrijspelen. Daarmee leer je nieuwe combinaties om vijanden een lesje te leren. Dus ongeacht wie je ook speelt: Joker, Panther of misschien Noir, je vecht net iets anders.

Met slechts een actieve party van vier mensen en veel Phantom Thieves-leden is het natuurlijk lastig om iedereen evenveel te trainen. Gelukkig kent Persona 5 Strikers een systeem dat ook inactieve leden ervaringspunten krijgen. Ze krijgen dan wel een mindere hoeveelheid, maar blijven gelukkig niet achter qua level. Vaak verschilt het maar een paar levels.

Bonding

Eén van de bekendste aspecten aan Persona waren de Social Links of de Confidants. Dat keert nu echter niet terug, maar er is wel een vervangend systeem. Je hebt een bonding-level welke na bepaalde evenementen en gevechten omhooggaat. Elk level geeft je nieuwe punten om te besteden. Enkele voorbeelden zijn het verhogen van je stats, meer geld na gevechten en een verhoogde kans op het vinden van Treasure Demons. Dit systeem werkt prettig en is een goed alternatief, omdat je geen vrije tijd hebt. Persona 5 was heel open met je deadlines; Persona 5 Strikers is dat niet. Het is eigenlijk lineair met hier en daar wat keuzes; dat is echter niet een slecht iets.

Let’s cook!

Het spel kent ook een paar extra toevoegingen. Zo kan Joker leren koken! Door recepten te scoren in winkels en ingrediënten te vinden, kun je de lekkerste gerechten maken welke je SP en HP bijvullen. Deze ingrediënten kan je in de winkels vinden, maar ook in Sophia’s winkel. Persona 5 Strikers bevat ook requests, dit zijn eigenlijk gewoon een soort sidequests. Soms zul je bepaalde vijanden moeten verslaan, andere keren zal je spullen moeten leveren. Een paar van deze requests hebben wat interactie met de stad waar je bent, dit zijn eigenlijk de leukste en weten het levendiger te maken.





Audiovisueel

Als je zegt dat Persona 5 Strikers er mooi uit ziet, dan is dat echt een understatement. De game schittert met een prachtige stijl net zoals Persona 5 dat deed. De locaties, de gevechten en zelfs de menu’s zijn erg stijlvol. Een cool aspect aan Persona 5 was dat de locaties in het spel overeenkomen met de echte locaties in Japan. Persona 5 Strikers doet daar nog een schepje bovenop! Naast Shibuya, zul je verschillende steden bezoeken welke ook nagebouwd zijn. De winkelstraat van Sendai is bijna 1:1 en ook de parkeerplaats waar tempels staan is volledig nagebouwd. Andere locaties in het spel kun je ook vinden op de wereldkaart.

De jazzy muziekstijl is natuurlijk ook weer aanwezig en met een groot aantal nieuwe liedjes klinkt het spel prettig. Bekende deuntjes zitten ook in het spel (Beneath the Mask bijvoorbeeld, die klinkt altijd goed). Tijdens gevechten zijn ook nieuwe liedjes te horen en de zangeres Lyn heeft weer een geweldige prestatie neergezet! Ook remixen zijn te horen en als je Joker in Super Smash Bros. Ultimate hebt, krijg je toegang tot de nummers ‘Last Surprise’ en ‘Take Over’. Een muzikaal genot dus tijdens het vechten. Op nieuwe locaties zoals Sendai of Okinawa klinkt nieuwe heerlijke muziek. Het spel weet een goede sfeer neer te zetten.

Wat voor een nog betere sfeer zorgt is natuurlijk de voice acting. De voice acting is zoals je gewend bent van Persona 5 erg goed, en alle stemacteurs van het origineel keren terug om hun personage opnieuw te vertolken. De stemmen zijn op afstand opgenomen en dat is eigenlijk niet te merken. Een groot compliment dus naar alle stemacteurs.

Het is natuurlijk logisch dat de Switch-versie er grafisch minder uitziet dan op de PlayStation 4. Dit simpelweg omdat de Switch minder krachtig is. Dat betekent immers nog niet dat het spel slecht draait. In tegendeel, het spel draait soepel op 30 frames per seconde en ik heb tijdens de hele game geen framedips meegemaakt, zélfs als het heel druk is met vijanden. Ik moet daarbij wel zeggen dat ik bijna de hele playthrough op de televisie heb gespeeld. Op handheld was het grafisch toch net een tikkeltje minder, maar zeker speelbaar. Ik heb het spel uitgespeeld in ongeveer 43,5 uur en heb de meeste requests al gedaan. Toch kan je je speelduur nog verlengen door de post-game. Er is in ieder geval genoeg te beleven in dit spel.

Conclusie

Persona 5 Strikers mag oprecht zichzelf wel hét vervolg op Persona 5 noemen. Het heeft precies de dingen waar je naar opzoek bent: een goede cast, interessante verhaallijn, heerlijke gameplay en grafisch is het prachtig. Het spel is geen Warriors-game zoals je gewend bent. Het is nog steeds een Persona-game, maar de gevechten zijn iets anders. De nieuwe toevoegingen zijn leuk en ook audiovisueel is de game dik in orde. De Phantom Thieves hebben opnieuw mijn hart gestolen.

Eindcijfer: 9,0