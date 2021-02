[Preview] Bravely Default 2

Bravely Default II verschijnt deze maand, maar wil je naast de demo toch wat meer weten? Lees het hier.

Iets meer dan zeven jaar geleden verscheen in Europa het spel Bravely Default. Dit spel was de spirituele opvolger van Final Fantasy: The 4 Heroes of Light en werd erg goed ontvangen. Zo goed dat we met Bravely Default 2 alweer aan het derde spel in de franchise zitten, maar de vraag is of de kwaliteit net zo hoog is als de vorige delen.

Er was eens…

Om te beginnen zit het verhaal al meteen erg goed in elkaar. De hoofdpersonages (Arabelle, Gloria, Elvis en Seth) worden op een fijn tempo geïntroduceerd. Deze groep bestaat niet uit een groep verzetsstrijders of helden, maar uit een drenkeling, een prinses, een avonturier en een huurling. Ze gaan dan ook niet samen reizen om één doel te bereiken, maar omdat ze van elkaar kunnen profiteren. Iets wat je niet snel ziet in spellen als dit. Elvis zoekt bijvoorbeeld naar Asterisken en Gloria naar de gestolen element kristallen van haar koninkrijk.

Alle mechanics worden op een goed tempo uitgelegd waardoor de vaart niet uit de gameplay gaat, maar spelers ook blijven snappen wat er aan de hand is. Zeker aan het begin zal je ook niet al te snel doodgaan. Je hebt dan namelijk een vijfde teamlid die je zal assisteren, hierdoor kun je zonder al te veel risico alles onder de knie krijgen.

Brave of Default, kies wijs

Het uitdagendste aan Bravely Default II is het gevechtssysteem. Dit systeem is namelijk erg tactisch opgesteld door het gebruik van BP (Battle Points), Brave, Default en jobs. Deze elementen werken allemaal samen en het goed begrijpen van deze mogelijkheden is de kern van je overwinning.

Zo bepaalt BP of en hoe vaak je kunt aanvallen. Je verdient elke ronde namelijk één BP die je kunt opsparen tot een maximum van +3 met behulp van de default optie. Met een gewone aanval gebruik je één BP waardoor er netto geen verschil zal zijn. Tot slot kun je nog Brave gebruiken om extra BP uit te geven, dit kan tot maximaal -3 (en maximaal vier acties per beurt). Zodra je echter onder de 0 BP komt zal je niet kunnen aanvallen, healen of voorwerpen gebruiken tot je weer bijgevuld bent tot 0. In die periode ben je dus weerloos.

Dan is er nog het gebruik van zogeheten jobs. Eerder noemde ik al dat Elvis graag alle Asterisken verzamelt, maar naast zijn persoonlijke plezier heb jij er ook nog wat aan. Asterisken geven je namelijk toegang tot nieuwe jobs met elk hun eigen vaardigheden, krachten en zwaktes. Je begint met maar één Asterisk, de Black Mage, die in het bezit is van Elvis. Al snel zal je vele bezitters van Asterisken tegenkomen die het maar wat graag tegen je opnemen. Wanneer je die persoon verslaat ontvang je zijn/haar Asterisk waardoor je die job kunt gebruiken voor iemand in jouw team. Zo heb je al redelijk snel toegang tot de Beast Tamer en White Mage jobs.

Tot slot heeft elke job een speciale aanval. Echter kunnen alleen de teamgenoten die een blessing van een kristal hebben ontvangen deze speciale aanval gebruiken. Seth krijgt er al snel een waardoor je vanaf vroeg in het spel van zo’n aanval gebruik kunt maken. Ook heeft elke speciale aanval weer unieke vereisten om gebruikt te kunnen worden. Zo heeft de Vanguard job de noodzaak om tien keer een Heroics aanval te gebruiken. Gelukkig telt dit over meerdere gevechten en hoef je dus niet in één gevecht dit aantal te halen.

Hemelse muziek

Tja wat kan ik zeggen over het geluid? Ten eerste is de voice acting echt van enorm hoog niveau. Van het accent van Elvis, tot het wat kakkerige overkomen van Gloria en het Oud-Engels van Sir Sloan. Het aantal opgenomen stemmen is erg groot en dat is een flink pluspunt. Vaak heb je in zulke RPG’s namelijk dat maar een erg beperkt aantal zinnen zijn opgenomen.

Maar de muziek dan? Misschien zegt het je wat, zeker als je het eerste spel hebt gespeeld, de muziek is gecomponeerd door Revo. Deze artiest heeft voor het eerste spel de muziek gecomponeerd en is nu weer terug voor dit deel. De muziek in Bravely Default II heeft op vele plekken invloeden en gedeeltes van de muziek uit Bravely Default gebruikt. Hiervan zijn vaak nieuwe variaties te horen en dat maakt niets uit want de muziek is geweldig om te horen. De soundtrack CD staat zelfs al in de pre-order bij mij.

Een goed voorbeeld van een enorm goed nummer in het spel is een nummer wat ook al te horen is in de demo. De Asterisk Boss muziek is net wat intenser dan een gewoon gevecht waardoor er een intimiderend gevoel wordt opgewekt. Niet alleen zijn deze gevechten stukken lastiger, ze zijn ook nog eens enorm belangrijk voor je progressie.

Grafisch laat het spel helaas wel soms wat steken vallen. Zo verschijnen monsters soms erg laat in de wereld en hapert die af en toe even wanneer je rondrent in de grotere gebieden zoals de woestijn. Dit kan ook te maken hebben met de vele zandkorrels die door het beeld heen waaien, maar dit is tot nu toe het enige nadeel wat ik ben tegengekomen. Verder ziet het spel er namelijk echt prachtig uit. De personages, monsters en steden zien er enorm goed uit en er is duidelijk veel moeite gedaan om elk gebied, en elke outfit uniek te laten aanvoelen.

Voorlopige conclusie

Bravely Default was één van mijn eerste RPG’s en vanaf de Wii U hoopte ik al op een HD spel in de serie. Helaas heeft het acht jaar geduurd, maar Bravely Default II stelt tot nu toe niet teleur. Na een flink aantal uren gespeeld te hebben (en ergens in het tweede hoofdstuk beland te zijn) moet ik zeggen voorlopig erg tevreden te zijn. Afgezien van wat kleine grafische minpunten valt er weinig aan te merken. Het is vooral enorm genieten van de muziek, sfeer en uitdagende gevechten. Ik kan niet wachten om verder te gaan met de wereld te ontdekken en te zien waar het verhaal heengaat.