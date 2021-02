Pokémon World Championships gaat dit jaar weer niet door

Corona used cancel: It's Super Effective!

Ieder jaar organiseert The Pokémon Company de Pokémon World Championships. Tijdens dit evenement strijden de beste spelers van de videospellen, het Trading Card Game en Pokkén Tournamant DX voor de felbegeerde titel en grote prijzen. Vorig jaar zou dit toernooi voor het eerst plaatsvinden in Europa in de stad Londen. Helaas zorgde de pandemie ervoor dat het niet door ging.

Dit jaar zal het helaas ook niet doorgaan, het bedrijf laat dat vandaag weten. Vanwege de onduidelijkheid over de pandemie zullen alle Play! Pokémon evenementen voorlopig worden opgeschort.

Goed nieuws echter voor iedereen die zich in 2020 al had gekwalificeerd: alle punten gaan mee naar de editie van 2022. Daarnaast is bekend gemaakt dat het evenement in 2022 in Londen zal plaatsvinden.