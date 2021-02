Crash Bandicoot 4 aangekondigd voor de Switch en next-gen

Volgende maand kunnen ook spelers op de Switch genieten van het nieuwe avontuur van Crash.

Al langere tijd waren er geruchten, maar vandaag is het eindelijk officieel. Het eerste echt nieuwe spel in de franchise sinds 2010, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, verschijnt op 12 maart op de Nintendo Switch (ook voor de PS5 en Xbox Series S|X).

In It’s About Time zijn Dr. Neo Cortex en Dr. N. Tropy ontsnapt uit hun gevangenis. De twee superschurken zijn meteen begonnen met hun nieuwe plan: alle dimensies veroveren met behulp van magische Tiki-maskers. Het is aan Crash en Coco om de maskers te redden en door middel van hun krachten deze plannen te stoppen.

Het spel zal voor de Switch ongeveer €39,99 gaan kosten en is nu al te bestellen bij sommige winkels en de eShop.