Story of Seasons: Pioneers of Olive Town krijgt gameplay trailer

Een korte trailer met veel informatie!

Inmiddels komen we steeds dichterbij de release van Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Het simulatiespel zal namelijk, zowel fysiek als digitaal, op 26 maart beschikbaar zijn op de Nintendo Switch. Dit is dan ook de reden dat er vandaag een nieuwe gameplay trailer is verschenen op het YouTube-kanaal van Nintendo. In deze trailer is goed te zien wat je allemaal kunt doen in het nieuwste deel van Story of Seasons.

In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town heeft jouw Opa met zijn vrienden het stadje Olive Town opgericht om land te verbouwen en een rustig leven te kunnen leiden. Als jij jaren later wilt genieten van dit prachtige landschap kom je er helaas achter dat het helemaal verwilderd is en jij het dus opnieuw zult moeten opbouwen. Dit doe je door groente te verbouwen, vissen te vangen en voor alle dieren te zorgen. Weet jij Olive Town weer in een fantastisch paradijs te veranderen waar iedereen graag naar toe wilt komen?

Ben je benieuwd geworden naar de gameplay trailer? Bekijk dan onderstaande video. Wist je trouwens dat deze titel ook een uitbreidingspas gaat krijgen? Mocht je daar meer over willen lezen, klik dan hier.

Kijk jij uit naar Story of Seasons: Pioneers of Olive Town? Laat het ons weten in de reacties.