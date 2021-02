Streamingdienst Crackle komt met vijfdelige documentaire over de geschiedenis van Nintendo

Crackle presenteert Playing with Power: The Nintendo Story.

Crackle, een Amerikaanse streamingdienst, komt op 1 maart met de vijfdelige documentairereeks Playing with Power: The Nintendo Story.

De documentaire belicht de uitgebreide geschiedenis van Nintendo en bevat onder anderen interviews met voormalig Nintendo of America CEO Reggie Fils-Aimé, Mede-oprichter van Nintendo of America Ron Judy, het hoofd van Xbox Phil Spencer, voormalig Sega of America CEO Tom Kalinske en mede-oprichter van Atari Nolan Bushnell.

Volgens entertainmentsite Deadline is de reeks geschreven en geregisseerd door Jeremy Snead. De filmproducent heeft al eerder aan een aantal videogamefilms en televisieprojecten gewerkt. In een interview met Deadline zegt hij dat het produceren en regisseren van zijn nieuwste serie een levenslange ambitie is als artiest, gamer en filmmaker.

Uitvoerend producent en degene die de documentaire zal vertellen is niemand minder dan Sean Astin, die menigeen nog wel kent als hobbit Sam uit Lord of the Rings. In het interview met Deadline zegt Astin dat hij denkt dat deze vijfdelige reis “de wereld van videogames en dit legendarische bedrijf zal openen op een manier die de meeste mensen nog nooit hebben gezien”.

Vanaf 1 maart zal de gehele serie te zien zijn op Crackle. Helaas is de streamingdienst niet beschikbaar in Europa. We zijn er echter van overtuigd dat de documentaire een weg zal vinden naar de Nederlandse kijker.

Het hele interview met Deadline is hier te lezen.