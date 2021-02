Speciale code voor Galarica Wreath in Pokémon Sword en Shield

Wees er snel bij!

Op het moment wordt in Zuid-Korea het Crown Tournament gespeeld voor Pokémon Sword en Shield. Ter ere van dit toernooi is er een speciale code vrijgegeven waarmee spelers van de Pokémon games een Galarica Wreath ontvangen. Dit is een speciaal evolutievoorwerp waarmee Galarian Slowpoke in Galarian Slowking kan evolueren.

De speciale Galarica Wreath-code is: CR0WNF1NALS

Wees er snel bij, want deze code is alleen nog geldig gedurende dit weekend.

Je kunt de code als volgt gebruiken:

Start Pokemon Sword/Shield Selecteer ‘Mystery Gift’ in het X menu Selecteer ‘Get a Mystery Gift’ Selecteer ‘Get with Code/Password’ om te verbinden met het internet Vul de code in Je ontvangt nu de Gold Bottle Cap Vergeet niet om je spel op te slaan